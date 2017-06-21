Накануне Нового года жителям КБР повысили тарифы на электричество

Накануне Нового года власти КБР утвердили повышение тарифов на электроэнергию для местных жителей. Пресс-служба правительства региона пообещала вскоре обнародовать документы в СМИ и на сайтах профильного ведомства.

Сотрудники антимонопольной службы воспротивились существенному увеличению цены. Благодаря их влиянию стоимость электроэнергии вырастет минимально - на чуть больше, чем 3%. Согласно решению, с 1 июля один кВт\час обойдётся населению республики в 3 рубля и 69 копеек.

Местные СМИ отмечают, что праздники для кабардинцев несколько омрачены грядущим повышением. По словам представителей администрации, некоторое время спустя с обновлёнными расценками можно будет ознакомиться на портале Государственного комитета по энергетике, жилищному надзору и тарифам.