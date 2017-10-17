Количество новостроек в старых границах Москвы увеличилось на 40% за 2017 год

За 2017 год количество новостроек в пределах старых границ Москвы увеличилось на 40%. Так заявили представители "Миэль-Новостройки".

По словам сотрудников компании, объём предложений установил рекордные показатели за несколько последних лет. Сейчас бывшие окраины предлагают 567-м зданий в 230 проектах. В квадратных метрах рост составляет 22,9%. В этой сфере самым прогрессивным стал Юго-Восточный административный округ, где показатель вырос на 193,2%

Эксперты отмечают, что существенное увеличение объёма предложения фиксировали до июня. Наибольшую квадратуру, в 2,89 миллионов квадратных метров предлагали в период июля. Специалисты предполагают, что основным катализатором процесса стало появление в старых границах новых зон для строительства. Часть из них освободилась в промышленных зонах в рамках реновации.