В России с 1 января возросли акцизы на бензин

В России вступили в силу измерения, внесенные в Налоговый кодекс страны ранее. Теперь ставка акцизов на топливо повышается.

С начала 2018 года в России ставки акцизов на определенные виды нефтепродуктов в стране стали иными. Теперь бензин для автотранспортных средств класса 5 и дизельное топливо может подорожать.

С июля текущего года эта ставка повысится почти до двенадцати тысяч рублей за тонну топлива. Со следующего года цена на бензин указанного класса составит 12300 рублей за тонну. Ранее планировалось, что эта цифра не достигнет показателей в одиннадцать тысяч рублей. Еще через год ставка приблизится вплотную к 13 тысячами рублей. Акциз на дизель увеличился сразу на 13 процентов.

Ранее мы сообщали, что доля дизельных автомобилей в России постепенно сокращается.