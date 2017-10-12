Кабмин утвердил ежемесячные выплаты по рождению первенца

Кабинет министров России утвердил выделение 21,4 миллиардов рублей на выплаты по рождению или усыновлению первого ребенка. Пособие будут рассчитывать исходя из расходов семьи, средняя ежемесячная выплата составит 10,5 тысяч рублей.

Согласно данным, опубликованным на сайте Кабмина, закон был утвержден 28 декабря. Министры одобрили выделить сумму в размере 21,4 миллиарда рублей на выплату ежемесячных пособий семьям, в которых родился ребенок. Также выплаты будут получать и люди, усыновившие первого ребенка.

Сообщается, что выплаты будут начисляться и рассчитываться индивидуально по каждой семье. При определении размера пособия ведомство будет учитывать общий доход семьи. По данным, средний доход от таких пособий в 2018 году составит 10,5 тысяч в месяц. Все размеры пособий будут составлены с учетом законов о минимальном прожиточном минимуме.