В Астрахани повышение платы за капремонт не будет

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин распорядился не повышать минимальный размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах в 2018 году. Вся информация доступна на сайте регионального правительства.

Согласно документу, минимальный размер взноса на территории указанного региона останется прежним и будет составлять 5 рублей на один квадратный метр помещения, расположенного на территории жилых многоэтажек.

Напомним, что согласно Жилищному кодексу РФ размер минимального взноса на капремонт должен устанавливаться ежегодно, так как данная плата включена в региональную программу ремонта многоквартирных домов.