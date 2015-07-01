В 2018 году в Набережных Челнах снизятся тарифы на отопление

С начала 2018 года в Набережных Челнах снизятся тарифы на отопление. Об этом уведомляет Альфия Романова, руководитель городского Управления городского хозяйства.

Изменения произойдут из-за корректировки стоимости услуг ЖКХ. Во второй половине нового года гигакалория тепловой энергии будет стоить 1520. По сравнению с действующим, тариф снизится на 25 рублей.

По словам Альфии Романовой, стоимость тепла в Челнах сравняется с расценками Нижнекамска, однако будет выгоднее казанских на 100 рублей.

Кроме того, жители города смогут примерно на 3% сократить расходы на водоотведение. Вместо 13,53 рублей за кубометр им придётся платить 13,8. Оплата других коммунальных услуг останется на прежнем уровне. Исполком своим постановлением утвердил, что принятые в 2017 году цены останутся актуальными для первой половины 2018-го.