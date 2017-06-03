Татарстан побил семилетний рекорд по уровню собранного урожая

Урожай в Татарстане побил семилетний рекорд. Об этом стало известно из сообщения министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова.

За последние семь лет 2017 год стал самым урожайным в республике Татарстан. Министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов во время совещания в Доме правительства отметил, что общее количество зерновых, собранных за этот период, составил около 8,3 миллионов тонн.

Кроме того, рекорд побили и урожаи свеклы, которой собрали более 3-х миллионов тонн. Так, объем валовой продукции в Татарстане на данный момент составляет 260 миллионов рублей.

Ахметов утверждает, что таких высоких показателей удалось достичь посредством проведения ярмарок во всех населенных пунктах Татарстана, где цены намного ниже, чем розничные.