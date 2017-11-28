В 2018 году в Великобритании может появиться национальная криптовалюта

Центробанк Великобритании поручил специалистам создание национальной криптовалюты. Она может быть введена в официальный оборот уже в 2018 году.

В последнее время система криптовалюты стала настолько популярна среди обывателей, что невозможность ее централизованного контроля решительно напрягала представителей финансового мира.

Так, с целью поиска определенного компромисса и осознание невозможности на законодательном уровне запретить крипту, Центральный банк Великобритании еще в 2015 году поставил на рассмотрение вопрос о легализации цифровой валюты на национальном уровне.

Ответственные специалисты готовятся представить результаты своей работы уже в 2018 году, потому вероятность появления национальной криптовалюты в Британии весьма велика.

С помощью подобной системы, подданные Великобритании смогут непосредственно через крипту иметь связи с Центральным банком без посредников.