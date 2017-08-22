«Росатом» запустил третий энергоблок на Тяньваньской АЭС в Китае

30 декабря компания «Росатом» запустила третий энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае. В 13:29 по мск российская корпорация совместно с китайскими разработчиками совершила энергетический запуск блока АЭС.

В «Росатоме» сообщили, что запуск третьего блока означает начало подачи с новой АЭС первых КВт в Китай. Корпорация назвала запуск событием мирового значения и отметила, что данный шаг символизирует развитие отношений Китая и России.

Тяньваньская АЭС стала самым крупным строительным проектом, который совместно создали России и Китай. Теперь, после запуска энергоблока, эксперты проверят работу реактора и проведут испытания.

В случае успешного завершения испытаний состоится запуск энергоблока. В течении 100 часов непрерывной работы блок должен будет выдавать определённую мощность и работать без перебоев. После 100-часовой работы будет произведен окончательный осмотр и начало полноценной работы. С этого момента в силу вступит 2-годичная гарантийная эксплуатация третьего блока АЭС «Тяньвань».