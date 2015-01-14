В России рубль за год вырос к доллару на 6,3%

В России рубль с начала 2017 года вырос к доллару на 6,3% и снизился к евро на 6,8%. С более подробной информацией моно ознакомиться на сайте Московской биржи.

Согласно полученным данным, курс американской валюты снизился до 57,63 рубля, а курс евро составил в текущем году 23 рубля. За 2017 год стоимость нефти бренда Brent возросла до 66,63 доллара за один баррель, то есть на сегодняшний день за этот продукт придется заплатить почти 3,84 тыс. рублей за баррель.

Напомним, несколько дней назад Центробанк принял решение снизить курс валют, несмотря на дешевеющую нефть. Также снижение ключевой ставки ЦБ оказалось выше ожиданий финансового рынка укрепит рубль перед Новым годом.