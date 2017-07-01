Путин принял закон о биометрической идентификации клиентов банков

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, предоставляющий возможность физическим лицам открывать банковские счета удалённо благодаря биометрическим данным. Соответствующий документ доступен для просмотра на сайте правовой информации.

Согласно новому закону, для осуществления удалённой идентификации физлицам необходимо использовать свои биометрические данные и сведения, содержащиеся в единой системе аутентификации (ЕСИА). Известно, что доступ к этим материалам будет открыт ограниченному количеству организаций.

Напомним, несколько дней назад Путин подписал закон, согласно которому граждане России будут с 1 января 2018 года полностью освобождены от выплат долгов по налогам, сформированным до 2015 года.