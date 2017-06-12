ФАС выявила нарушение в ценообразовании на обезболивающие препараты

На просторах интернет сети появилась информация о махинации с ценами на обезболивающее лекарство «Нексиум». Данный факт был выявлен Федеральной антимонопольной службой. Лекарственный препарат фармацевтической компании AstraZeneca реализовывался на прилавках отечественных аптек по цене превышающей в десятки раз по сравнению с ценой его реализации в других странах.

Изучив процесс ценообразования более чем в десяти странах, антимонопольная служба сделала вывод, что за границей «Нексиум» находится в продаже по цене ниже в 8-10 раз. На цену в РФ не повлияло даже то, что лекарство находится в списке самых важных. Так российские граждане имели возможность приобретать его по цене в 1500 российских рублей в то время как в Хорватии его стоимость не достигала и двухсот рублей. Немного ранее «МК в Туле» ссылаясь на самые крупные фармацевтические производители информировал о том, что существует вероятность роста ценовой политики по причине обязательной маркировки.