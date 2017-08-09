Криптовалюта XRP, более известная в мире как Ripple, заняла второе место по капитализации после биткоина. Стоимость токинов указанного вида денег возросла на 50% и достигла отметки в $85 миллиардов, сообщают западные таблоиды.

Известно, что такой рост Ripple был зафиксирован аналитиками 29 декабря, следом за ней следует Ethereum, стоимость которого в общей сложности составляет на сегодняшний день примерно 72 млрд долларов. Отмечается, что увеличение стоимости токенов XRP с начала 2017 года достигло более 30 000%.

Начальная цена Ripple составляла менее цента, а основной рост наблюдался в последние три недели. Стоит добавить, что лидирующую позицию по-прежнему занимает биткойн, стоимость которого фиксируется в районе $244 миллиарда.