Сергей Иванов: с экологической точки зрения новые МСЗ абсолютно безопасны

РИА «Новости» приводит текст интервью со спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым. В нем он рассказал о новых Мусоросжигательных заводах (МСЗ), которые в обозримом будущем появятся в Московской области и Татарстане, подчеркнув, что с экологической точки зрения они абсолютно безопасны.

По словам Сергея Иванова, при строительстве МСЗ бюджетные средства задействованы не будут — предприятия будет возводить ГК «РТ-Инвест» (подразделение «Ростехнологий»). Ею была приобретена уникальная технология у японско-швейцарской компании Hitachi. Последняя за годы своей деятельности построила сотни мусоросжигательных заводов по миру, причем расположены они часто вообще в центрах мегаполисов. Эта технология абсолютно безвредна для человеческого здоровья и окружающей среды.

Как отметил Сергей Иванов, проекты заводов успешно прошли ряд экспертиз, доказавших их безопасность. К тому же, они позволят частично решить проблему с переработкой ТКО в Московском регионе. В Подмосковье и столице ежегодно только 7% ТКО идет на вторичную переработку, хотя регион за тот же период производит 11 млн. тонн отходов.