Россия и Турция подписали контракт о поставке С-400 на 2,5 млрд долларов

Представители России и Турции 29 декабря подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 на 2,5 млрд долларов. Об этом информируют западне таблоиды.

Согласно полученной информации, в скором времени будет сделано официальное заявление в связи с подписанием контракта о поставке Россией Турции С-400. Отмечается, что данный документ вступит в силу в начале 2020 года, предоставив Москве возможность стать частью единой системы противовоздушной обороны альянса.

Напомним, ранее турецкий президент Тайип Эрдоган обозначил, что кредит будет оформлен в рублях, так как это будет более выгодно для Анкары. В Турции также отметили, что только от Москвы удалось получить достойные и необходимые системы ПВО.