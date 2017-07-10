ЦБ отозвал лицензию у банка "Северный Кредит" из Вологды

29 декабря Центробанк отозвал лицензию у банковской организации "Северный Кредит" из Вологды. Так объявила пресс-служба ведомства.

Сотрудники Банка России провели инспекцию и обнаружили, что у "Северного кредита" отсутствуют первичные документы о праве собственности на ценные бумаги, приобретённые в декабре 2017 года. Специалисты оценили риски и отметили, что совершённая сделка демонстрирует полное отсутствие у предприятия собственного капитала. Эксперты заметили у договора, составленного ВИО директора, признаки "схемных" махинаций.

Представители Центрального банка обратили внимание, в конце декабря "Северный кредит" не смог в установленные сроки выполнить свои обязательства перед клиентами. Они подчеркнули, что неправомерный вывод руководством крупных объёмов активов спровоцировал крах финансового предприятия. Информация о выявленных нарушениях, которые могут иметь состав преступления, вскоре будет отдана в распоряжение сотрудников МВД.