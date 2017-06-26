В черный список "Аэрофлота" попали 10 тысяч человек

Стало известно о том, что компания "Аэрофлот" за последнее время внесла в черный список примерно 10 000 человек. Об этом рассказал глава авиакомпании Виталий Савельев.

Как рассказал Савельев, в черном списке компании "Аэрофлот" оказались около 10 000 человек. В их числе оказалось примерно 3 500 человек, которые когда-либо совершили какие-то проступки на борту самолета. Также в списке оказалось 6 700 человек, которых не допустили на рейс.

Глава компании "Аэрофлот" также отметил то, что черный список провинившихся пассажиров был сформирован исходя из статистики, представленной за последние 7-8 лет.