Торгпред России в США рассказал о росте товарооборот между странами

Товарооборот между Россией и США имеет шансы вырасти до 17%. Такой прогноз озвучил Александр Стадник, торговый представитель РФ в Соединённых Штатах.

По его мнению, современная ситуация позволяет предполагать рост именно в таком масштабе. Согласно подсчётам, общая сумма по итогам 2017 года может превысить прошлогоднюю примерно на 2,7 миллиардов долларов. Среди несырьевых товаров США получает от российской экономики около 97% местных поставок.

По предположениям Александра Стадника, в будущем году есть возможность увеличить показатели на 15%-17%. Он отметил, что вместе с коллегами приложит силы, чтобы увеличить их до 20%.

Со слов представителя, 2017-й год стал сложным для торговли Российской Федерации. Положительные явления часто перекрывались негативными мерами со стороны американского правительства. Чтобы добиться успеха, россияне используют прагматичную схему, предусматривающую сотрудничество лишь с теми, кто готов работать на взаимовыгодных условиях.