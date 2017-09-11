Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет официально повышен до уровня прожиточного минимума. Документ доступен для просмотра на официальном сайте правительства России.

Новый закон предполагает установление МРОТ с 1 числа грядущего месяца в размере 9 тысяч 489 рублей в месяц. В документе также отмечается, что минимальный размер оплаты труда будет зафиксирован у на отметке 85 процентов от величины прожиточного минимума.

Ранее стало известно, что кабмин предложил с 2019 года установить МРОТ в размере прожиточного минимума за второй квартал года, который предшествовал ранее установленному МРОТ.