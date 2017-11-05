Среднемесячный оборот Бинбанка по эквайрингу за четвертый квартал превысил 500 млн. рублей

Пресс-служба Бинбанка сообщила о том, что в четвертом квартале текущего года среднемесячный оборот банка по эквайрингу в сегменте микробизнеса превзошел показатель в 500 миллионов рублей. В минувшем году за тот же четвертый квартал показатель был значительно ниже — около 10 миллионов рублей.

В текущем году Бинбанком был успешно реализован проект «БИН-GO», что объясняет многократный рост оборотов по приему карточных платежей в сегменте микробизнеса. Благодаря этому проекту каждый клиент кредитной организации может подключить услугу эквайринга, не затрачивая время на посещение ее офиса. Интересно, что сейчас каждый месяц Бинбанк под эгидой проекта «БИН-GO» производит подключение до пяти сотен новых клиентов.



Согласно прогнозам экспертов Бинбанка, за четвертый квартал уходящего года совокупный эквайринговый оборот кредитной организации должен превзойти отметку в 40 миллиардов рублей. В настоящее время в торговых точках по всей России установлено 27000 активных POS-терминалов банка. В 2020 г. их число должно превысить 100 тысяч устройств.