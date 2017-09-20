Замминистра финансов назвал нецелесообразным создание крипторубля

Алексей Моисеев считает, что создание крипторубля является нецелесообразным. Об этом замминистра финансов высказался на заседании Общественного совета при министерстве.

Чиновник утверждает, что не понимает природу крипторубля. По мнению Алексея Моисеева, в России можно сделать собственную криптовалюту, однако при этом необходимо отказаться от эмиссии, производимой Цетральным банком. Он утверждает, что в таком случае финансовая система страны не сможет обеспечить высокую надежность транзакций.

В сентябре заместитель министра уже критиковал криптовалюты, как явление. Он сравнивал их ракушками или камешками, которые теоретически также можно использовать для экономических операций. Насколько известно Алексею Моисееву, люди используют криптовалюты для сокрытия источника доходов.