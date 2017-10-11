ЦБ отказался признать криптовалюты платежным средством

Центробанк России отказался признавать криптовалюты платёжным или расчетным средством. Такое заявление журналистам сообщил заместитель председателя указанного регулятора Ольга Скоробогатова.

По словам Скоробогатовой, ЦБ не намерен признавать любой вид криптовалюты официальным платежным средством, так как с такими электронными деньгами должна работать профессиональные участники рынка, а не простые россияне.

Напомним, ранее во время заседания общественного совета в Министерстве юстиции чиновники предложили рассмотреть вероятность того, что на криптовалюту возможно будет приобрести товары и услуги, а также обменять её на другое имущество.