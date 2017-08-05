Годовое вознаграждение Тима Кука за работу в Apple увеличилось на 47%

Годовой гонорар за работу Тима Кука, гендиректора Apple, вырос на 47%. По данным издания The Wall Street Journal, в 2017 году он составил 102 миллиона долларов.

Год назад вознаграждение Тима Кука составило 8,747 миллионов, а ещё годом ранее - 10,281. Около 3-х ему выплатили в качестве зарплаты, 9 - премия в конце года и основную часть, 89,2 миллиона, он получил, как держатель акций.

Помимо этого, увеличилось жалование главного финдиректора предприятия Лука Маэстри, а также Анжелы Арендтс и Дэна Риччио, старших вице-президентов. Этим топ-менеджерам прибавили к зарплате около 6%.

Согласно официальным отчётам за последний квартал, выручка Apple составила 52,6 миллиарда, что на 12% больше прошлого показателя. В это же время рынок принёс в бюджет компании чистой прибыли на 19% больше - 10,7 миллиардов.