В банкоматах Бинбанка можно пополнять карты банка «Зенит» без комиссии

Клиенты банка «Зенит» получили хороший подарок от Бинбанка к Новому году. Отмечается, что для них реализована возможность пополнения своих карт в банкоматах и платежных терминалах Бинбанка без комиссии. Единовременный взнос не должен превышать 85 тысяч рублей, тогда как в течение месяца без комиссии карту можно пополнить максимум на 300 тысяч рублей.

В настоящее время Бинбанк располагает 1400 устройствами (банкоматы и платежные терминалы, работающие на внесение «налички») на территории нашей страны. Если брать в учет банкоматы банков-партнеров, то в общей сложности под эгидой Бинбанка действует более 15 тысяч устройств самообслуживания.

Напомним, что коммерческий банк Бинбанк осуществляет профильную деятельность в России с 1993-го года.