Стоимость биткоина снизилась на полторы тысячи долларов

Курс биткоина 28 декабря вновь пошел на снижение и рухнул на 1,5 тысячи долларов. на данный момент популярную во всем мире криптовалюту возможно приобрести примерно за 14,5 тысячи долларов после коррекционного роста до 16 тысяч.

На бирже Bitfinex снижение стоимости биткоина достигло 10,4%, а на GDAX – 6,3%. Эксперты CoinMarketCap уточняют, что капитализация указанного рынка в общем составила 568,3 млрд долларов где биткоин занимает примерно 44%.

По словам аналитиков, предельный курс криптовалюты на сегодняшний день не знает никто однако по предварительным подсчетам, к концу года стоимость биткоина прогнозируется в районе 17-17,5 тыс. долларов.