Apple уступила долю рынка смартфонов в III квартале

Компания Apple уступила конкурентам существенную долю рынка смартфонов по итогам III квартала. Это демонстрирует исследование Counterpoint Research.

Специалисты провели подсчёты и выяснили, что с июля по сентябрь 2017 года предприятие получило около 60% прибыли от мировой продажи устройств. В прошлом году аналогичный показатель составлял 86%.

Эксперты отмечают, что в начале года Apple интенсивнее продавала смартфоны более ранних моделей. Они также видят объективную причину в деятельности Samsung, которая получила 25,9% всех средств и в результате выпуска нового флагмана Galaxy Note 8.

Согласно данным исследователей, среди лидеров рынка можно считать китайские предприятия Huawei, Oppo и Vivo. Они получают доходы в размере 4,9%, 4%, 3,1% от глобальных продаж.