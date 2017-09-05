Кабмин выделил 4 млрд рублей на приобретение двух самолетов Ил-96

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно котором в ближайшее время с бюджетных инвестиций будет выделено 4 млрд рублей на приобретение двух самолетов Ил-96-400М. Документ можно посмотреть на сайте правительства России.

Согласно данному постановлению, ПАО «ГТЛК» получит от государства крупную сумму для приобретения двух Ил-96 производства ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Отмечается, что самолеты будут введены в эксплуатацию только в начале 2021 года.

В сообщении также говорится, что такое решение кабмина даст возможность рынку российского авиастроения быстрее развиваться благодаря поддержке производства воздушных судов из России, поэтому скором времени состоится полное замещение иностранных самолетов отечественными аналогами.