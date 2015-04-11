Центробанк не намерен принимать меры для борьбы с инфляцией в 2018 году и не планирует повышать кредитные ставки. Об этом организация объявила в своём докладе.

Хороший урожай и стабильный курс национальной валюты в 2017-м замедлил повышение цен. В ноябре показатель годового прироста достиг 1,1%. Стоимость плодоовощных товаров, сахара, мяса, крупы и ряда других позиций по итогам уходящего года остались ниже, чем в прошлом. На процесс благоприятно повлияли также цены на нефть.

Экономисты предполагают, что до конца текущего года инфляция продержится на 2,4%-2,6%. Однако в следующем вырастет до 4%. Они считают, что крепкий рубль и недостаточная загруженность экономики в феврале позволит снизить показатели до 2,1%.