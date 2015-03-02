Медведев предложил обдумать изменения налога на движимое имущество

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил рассмотреть «судьбу» налога на движимое имущество при совершенствовании действующего законодательства о налогах. Медведев заявил о важности сохранения стабильных налоговых условий.

Дмитрий Медведев заявил, что по причине изменения законодательства о налогообложении может быть рассмотрен налог на движимые предметы имущества. По словам премьер-министра, будет весьма уместно продумать «судьбу» данного налога с учетом внесения поправок и изменения законов.

Медведев отметил, что план по долгосрочному пространственному развитию России, который продлится до 2025 года, уже находится на финальной стадии разработки. План в скором времени отправится на рассмотрение правительства, сообщил премьер-министр.

Новый закон, который приняли осенью 2017 года, предусматривает отмену федеральной льготы и возвращение налога на движимое имущество. Проект вступит в силу с 1 января в 2018 году. Льготы федерального значения после начала действия закона смогут выдавать лишь регионы.