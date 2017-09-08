В Приамурье до конца года обещают расплатиться по долгам с ипотечниками

Власти Приамурья обещают до конца года выплатить долги участникам программы развития ипотечного кредитования. 100 миллионов в ближайшие дни поступит на счета и будет распределено между получателями.

По словам представителей власти Приамурья, они надеются, что к концу года все получатели получат выплаты по долгам и эти выплаты станут для них своеобразным «новогодним подарком». Таким образом правительство намерено рассчитаться с долгами и, наконец-то, погасить всю задолженность перед участниками программы.

В 2009 году в Приамурье стартовала программа, которая была направлена на помощь жителям, которые брали жилье в ипотеку. В программе по поддержке от государства зарегистрировались почти 6 000 человек. Люди надеялись, что власти помогут им с ипотекой, так как правительство обещало перекрыть траты заемщиков по разнице между процентом и ставкой рефинансирования.

Однако, в 2013 году программа перестала принимать новых участников и начала задерживать выплаты. Трудности в экономической сфере и наводнение Приамурье оказало негативное влияние на бюджет области и программа перестала функционировать. Теперь власти хотят компенсировать и выплатить все долги людям, которые брали ипотеку в надежде на помощь обладминистрации.