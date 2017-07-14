Собянин заявил, что инвестиции в основной капитал Москвы за 7 лет выросли на 70%

Инвестиции в основной капитал Москвы возросли на 70% за последние 7 лет. Об этом сообщил градоначальник столицы Сергей Собянин во время заседания Госсовета.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил о положительной динамике инвестиционной активности. Состоянием на сегодняшний день, реальное выражение инвестиций за последние 7 лет вырасло на 70%. Так, это число достигло двух триллионов в год.

Как говорит Собянин, инвестиции продолжали расти, несмотря на несколько кризисов, которые практически полностью накрыли экономику. Подобный расклад стал реальным благодаря некоторым реформам, в том числе снятие административных барьеров и инвестиции в инфраструктуру Москвы.