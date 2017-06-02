Путин: Наращивание инвестиций в регионах – политическая задача

Сегодня прошло совещание Госсовета в Кремле. Глава России Владимир Путин заявил, что наращивание инвестиций в регионах страны – это политическая задача.

Российский президент сегодня выслушал федеральных министров, а также представителей думских фракций по вопросам эффективного привлечения инвестиций в экономику России.

Владимир Путин заявил собравшимся, на что надо обратить внимание при дальнейшей работе по активному привлечению инвестиционных денег в государство. Президент заметил, что это не только экономическая задача, поскольку именно за счет этого происходит значительный рост налоговой базы региональных бюджетов, но и во всех смыслах политическая задача.

Долгосрочные инвестиции создают благоприятную среду для реализации многих социальных проектов. Развивают области здравоохранения, образования, реализуют программы по благоустройству территорий и так далее.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин принес документы в ЦИК, чтобы зарегистрироваться в качестве участника избирательной кампании.