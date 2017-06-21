В Саратове поднимут тарифы на воду с 31 декабря

С 31 декабря в Саратове вступят в силу новые тарифы на оплату использования питьевой и технической воды, на водоотведение. По сообщению от ООО «Концессия водоснабжения – Саратов», решение о повышении было принято 20 декабря.

Согласно данным, полученным от «Концессии…», которая в 2017 году начала управлять Водоканалом Саратова, увеличение стоимости было одобрено и утверждено комитетом государственного регулирования тарифов в Саратовской области. Также утвержден план на повышение тарифов в течении 4 последующих лет.

Первое увеличение стоимости тарифов произойдет 31 декабря 2017 года, питьевая вода за один куб будет стоить 22 рубля, вода для технического использования – 21,57 рубля за куб и водоотведение – 11,16 рублей.

Следующее повышение намечено на 1 июля в 2018 году. После него питьевая вода подорожает до 24,28 рублей, техническая – до 23,74 и водоотвод – до 11,94 рублей.

Водоканал находится под руководством «Концессии водоснабжения» и, по данным, должен быть модернизован. Планируется выполнить замену старых и плохо-работающих сетей.