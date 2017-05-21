В Приморье до 23 рублей увеличится плата за проезд в общественном транспорте

В Приморье с 1 января 2018 года стоимость оплаты за проезд в общественном транспорте с 21 рубля увеличится до 23 рублей. На увеличении стоимости оплаты за проезд настаивали компании-перевозчики, сообщили в пресс-службе Приморской обладминистрации.

Компании-перевозчики хотели повысить стоимость за проезд в Приморье до 27 рублей. Однако, на такое повышение они не предоставили достаточного количества пояснений и документальных подтверждений.

Администрация Приморья учла повышения на топливо и техобслуживание транспорта и решила проиндексировать цену за оплату проезда, но в меньшем размере.

Так, с начала 2018 года вместо прежних 21 рублей пассажиры за проезд в автобусах начнут платить новую сумму - 23 рубля. Власти Приморья сообщили, что повышение не должно вызвать возмущений из-за невысокого уровня роста и может полностью удовлетворить затраты перевозчиков на ремонт и оплату топлива транспорта.