В Приморье жителям выставили миллионные счета за электричество‍

В Приморье жительница города Артема опубликовала фотографию квитанции за электричесво, которая пришла ей в электронном виде. Оказалось, что сумма к оплате в ней была указана 2,8 млн рублей. Позже оказалось, что подобные квитанции получили еще 35 горожан.

Дальневосточная энергетическая компания ввела функцию, согласно которой клиенты могут получать свои счета по электронной почте. Некоторые сочли это очень удобным и согласились на подписку. В этом месяце жители Артема получили такие квитанции, однако сумма счетов напугала и шокировала. Одна из клиенток заявила, что получила чек в 2,8 млн рублей. Эту информацию стали распространять СМИ, после чего в энергетической компании дали свои объяснения на этот счет.

Представитель компании рассказал, что с такой ситуацией не столкнулись те, кто продолжил пользоваться бумажными квитанциями. Электронные их версии отправлялись с помощью приборов учета, однако эта система дала сбой и внесла в графу потребления наибольшее возможное значение. Такое действия привело к тому, что в электронных квитанциях получились ошибки. Вскоре после обращения все было исправлено, а новые чеки уже направлены к клиентам.