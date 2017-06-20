ЦППК объявила конкурс на закупку поездов для «наземного метро»

26 декабря Центральная пригородная пассажирская компания сообщила о запуске конкурса на закупку 23 поездов для «наземного метро» Московских центральных диаметров. Электропоезда должны соответствовать современным требованиям безопасности и комфорта для пассажиров.

Как сообщает пресс-служба ЦППК, первые 23 поезда компания закупит для первого МЦД от Лобни до Одинцово. Поставить их должны будут уже летом в 2018 году.

К новым поездам у компании выдвинут ряд жестких требований. Так, поезда должны иметь способность развивать большую скорость, но при этом они должны быть адаптированы для частых остановок. Помимо этого, в вагонах места для сидения и стоячие места должны быть расположены с учетом баланса и правильного распределения.

У ЦППК описаны и характеристики конструкции поездов. Двери вагонов должны быть определенной ширины, которая обеспечит быстрый вход и выход пассажиров на остановках. Так как остановки на станциях будут длиться не больше 30 секунд, условия вагонов должны способствовать комфортному входу и выходу клиентов «наземного метро». В вагонах также должны быть условия для людей с инвалидностью. В каждом поезде предусмотрено не менее 2 экологически-чистых туалетов.