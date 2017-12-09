«Росатом» поставит «Ростеху» оборудование для уничтожения отходов

Крупнейший за последнее время контракт заключили два гиганта: «Ростех» и «Росатом».

По информации портала «Ъ», машиностроительный дивизион «Росатома» «Атомэнергомаш» поставит оборудование для мусоросжигательных электростанций «Ростеха» в Подмосковье. Четыре завода, возводимых дочкой Ростеха – группой компаний «РТ-Инвест», общей стоимостью 120 млрд. рублей, будут выдавать мощность в 280 мегаватт электроэнергии. Привлекательность инвест-проекта в том, что технология переработки отходов позволяет не только снабжать энергией сам завод, но и продавать излишки потребителям. Не говоря уже о создании новых рабочих мест в Подмосковье.

Сумма контракта между Ростехом и Росатомом составит около 12 млрд рублей. Если две корпорации договорятся о дальнейшем сотрудничестве, то сумма может возрасти. У «РТ-Инвеста» есть еще проект по строительству завода в Татарстане, а также в планах второй очереди возведение таких утилизационных станций в Сочи, Минводах и Тамани. Все оборудование «Атомэнергомаша» пройдет обязательное лицензирование уяпонскойкомпании Hitachi Zosen Inova, чья технология использована в строительстве энерго-систем.

Кстати, к проектам РТ-Инвеста уже проявило интерес «Роснано», которое создает с госкорпорацией фонд по инвестированию в такие мусорсжигающие станции.