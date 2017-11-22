В Ленобласти «Сельдь под шубой» и «Оливье» подешевели

В Ленинградской области традиционные салаты на Новый год «Сельдь под шубой» и «Оливье» подешевели. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Чиновники Ленинградской области назвали данные исследований экспертов Росстата. Согласно опубликованной информации, стоимость традиционных для Нового года закусок в виде салата «Оливье» обойдется дешевле, чем в прошлом году.

Сейчас стоимость четырех порций угощения обходятся для потребителей в 326 рублей. За «Сельдь под шубой» придется выложить 155 рублей, что также ниже, чем за предыдущие годы.

В руководстве российского региона заметили, что на протяжении последних месяцев ряд распространенных среди населения продуктов подешевели. Доходы же напротив, согласно статистике, выросли на четыре процента и достигли средних показателей в 39 тысяч рублей.

В целом по России средняя стоимость салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой» составила 312 и 150 рублей соответственно.