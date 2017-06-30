Микаила Шишханова избрали в новый состав Совета директоров ГК «ИНТЕКО»

Обнародованы имена шести человек, который образовали новый состав Совета директоров ГК «ИНТЕКО». Это представители АО «РОСТ БАНК», ПАО «БИНБАНК», ООО «Сбербанк Инвестиции» и АО «ИНТЕКО». Важно отметить, что в число членов Совета вошел Микаил Шишханов. Что касается председателя, то им избрали Григория Баева, который с октября уходящего года возглавляет финансовый блок в БИНБАНКЕ. Новым президентом ГК «ИНТЕКО» и членом состава Совета директоров стал Михаил Жуков, ранее занимавший должность вице-президента по экономике и финансам.

Напомним, что ранее Микаил Шишханов осуществил передачу акций компании ИНТЕКО на баланс Рост-банка. Эта кредитная организация наряду с БИНБАНКОМ с 21 сентября находится на санации в Фонде консолидации банковского сектора.

Интересно, что до того Микаил Шишханов выражал готовность всячески способствовать оперативному прохождению обоими банками процедуры оздоровления. Для этого он переведет свои небанковские активы на баланс санируемой кредитной организации. Суммарная стоимость этих активов оценивалась в 70 млрд. рублей.