Visa и Mastercard отстранены от сотрудничества с ассоциацией «Финтех»

Глобальные и востребованные во всем мире платежные системы Visa и Mastercard официально отстранены от сотрудничества с ассоциацией «Финтех», внедряющей современные финансовые технологии на территории России. Об этом говорится на сайте указанной компании.

Согласно предоставленным данным, исключение платежных операторов из «Финтеха» вполне объяснимо, ведь в российской ассоциации регулярно тестируются новые программы технологии, которые не должны быть доступны иностранцам.

Вышеупомянутая ассоциация на сегодняшний день продолжает переговоры с Visa и Mastercard», однако дальнейшее сотрудничество и перспективы представляются туманными. Напомним, что на базе «Финтеха» реализуются уникальные проекты, имеющие отношение к удаленной идентификации граждан России, а также создание технологий открытых API и быстрых платежей.