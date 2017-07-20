Кремль отказался разговаривать о ситуации с «Промсвязьбанком». Об этом заявил представитель администрации президента Дмитрий Песков.

Кремль не намерен комментировать сложившуюся ситуацию с одним из главных банков России - «Промсвязьбанка». Во время традиционного общения с журналистами Дмитрий Песков сказал, что у властей России нет по этому поводу комментария.

Напомним, что на днях Центробанк РФ принял решение о проведении санации вышеуказанного банка. По словам регулятора, у владельцев «Промсвязьбанка» есть косвенные признаки проведения незаконных операций, связанных с заемщиками банка.

В свою очередь Дмитрий Ананьев, один из руководителей финансового учреждения, уехал за границу и заявил, что его временный отъезд никак не связан с происходящими событиями в банке.

По его словам, ему необходимо пройти некоторые восстановительные процедуры и отдохнуть в кругу семьи во время новогодних праздников. Вместе с тем, Ананьев заметил, что не согласен с решением ЦБ РФ, но не намерен подавать исковые требования.