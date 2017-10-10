В Красноярске вырос обьем обрабатываемой древесины

В текущем году в Красноярске, согласно подсчетам, количество отгруженной и переработанной древесины, а также всех изделий из дерева оценили в 25 млрд рублей.

Если сравнивать показатели прошедшего года, то в 2016 эта цифра была меньше на 8,7%. Обьем заготавливаемой древесины вырос на 20%. Выпуск пиломатериалов и паллет вырос на треть. В Красноярском крае будет реализовано 10 самых приоритетных проектов в области обработки лесов. Обьемы инвестиций составляют 48 млрд рублей. В рамках проекта было создано более 2800 мест для работников. Ранее сообщалось, что 30 ноября депутаты Законодательного собрания одобрили закон, который по их мнению должен попрепятствовать развитию черного бизнеса и спекуляции в лесной отрасли. Министр Красноярского края сказал, что в последние несколько лет спрос граждан на древесные изделия резко увеличился. В связи с этим и был принят вышеупомянутый закон.