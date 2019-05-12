Упрощение получения детских пособий увеличит трудовую миграцию в Россию

Сегодня, 16:09 \\ Экономика

Коренные россияне неохотно идут на перемену места жительства, а семьям мигрантов новый закон на руку.

Согласно новым правилам, для родителей отменяется географическая привязка для получения детских пособий. То есть, переехав на новое место жительства, они могут обратиться в любое учреждение социальной защиты населения и получать выплаты на первого и второго ребёнка без предъявления регистрации или, даже, временной прописки.

Это, безусловно, будет на руку россиянам, часто переезжающих с места на место ради новой работы или условий жизни. Естественно, послабления коснутся и семей трудовых мигрантов, перебравшихся в Россию, получивших гражданство РФ и родивших здесь детей. Новый закон позволит им безболезненно передвигаться по стране в поисках лучшей доли, не теряя при этом государственных выплат на маленьких детей.

О низкой социальной мобильности россиян в своё время немало говорил Дмитрий Медведев. С тех пор мало что изменилось, кроме усиленного притока в города жителей умирающих деревень и сёл. Поэтому, упрощение получения детских пособий обрадует в первую очередь «новых россиян» и сможет увеличить трудовую миграцию в РФ из сопредельных государств. Кстати, многие молодые матери обижены правилами получения пособия на первенцев, которые коснутся детей, рождённых после 1 января 2018 года. На них, как это не печально, никак не отразятся послабления в законе.

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Автор - Мария Ремарк
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