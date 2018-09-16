Под Иркутском пара скормила банкомату купюры "банка приколов" в обмен на реальные деньги

Теперь преступникам нужно возместить Сбербанку огромный ущерб. Об этом рассказали в пресс-службе Усть-Илимского городского суда.

Как доказало следствие, в марте парень вместе с девушкой скормили банкомату 5 тысяч рублей от "банка приколов", купленную в одном из магазинов Иркутской области. Аппарат принял продукцию за реальные деньги и в обмен перевел аналогичную сумму на карту злоумышленницы.

Вдохновенные успехом, пара несколько раз покупала в Усть-Илимске шутливые купюры разного номинала и загружали их в тот же банкомат. В итоге девушка пополнила свой счет на сумму 428,5 тысяч рублей. Вместе с несовершеннолетним парнем она начала покупать на незаконно полученные деньги дорогую технику, смартфоны, одежду и украшения. Однако правоохранители заметили мошенничество вышли на злоумышленников.

В полиции задержанные полностью признали свою вину. Против них возбудили уголовное дело о краже в особо крупных размерах. Благодаря раскаянию, подсудимые получили по два года лишения свободы условно. В ближайшее время им предстоит выплатить Сбербанку 433,5 тысячи рублей в качестве компенсации.