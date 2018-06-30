На Камчатке жена с любовником убили мужа и забетонировали его труп

Тело мужчины, залитое бетоном, было найдено в подвале дома на улице Труда в поселке Светличный. Убийство, сообщают в СУ СК РФ по Камчатскому краю, было совершено 22 августа 2016 года.

Как рассказали в СК, почти 2 года назад женщина и ее любовник убили 38-летнего мужчину. Супруга вместе с сожителем нанесла своему мужу удары по голове при помощи металлического предмета. Затем они ударили мужчину ножом в шею и бедро. От травм житель поселка Светличный скончался.

Его труп женщина с любовником залили бетоном в подвале одного из домов. Тело мужчины было обнаружено лишь спустя почти 2 года. Подозреваемых полиция уже задержала, они дали признательные показания. Труп был найден районными полицейскими, которые вместе с криминалистами откопали его с полутораметровой глубины. Также были найдены орудия убийства и следы, указывающие на преступление.