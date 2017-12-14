В Петрозаводске женщина выпала из окна, пока ее брат убивал и уродовал родную мать

Мужчина изуродовал тело родной матери, а затем начал угрожать своей двоюродной сестре, в результате чего ей пришлось выпрыгнуть из окна. Трагедия произошла в прошлые выходные в Петрозаводске.

Как стало известно, в Петрозаводске мужчина пришел домой и начал требовать у своей матери деньги, на что она ответила отказом. В результате, это привело в бешенство взрослого сына, он набросился на свою мать с кулаками, убил ее, а затем сильно изуродовал тело родительницы.

За всем происходящим наблюдала двоюродная сестра мужчины. Опасаясь за свою жизнь, ей пришлось спасать от брата, выпав из окна. В настоящий момент она находится в больнице.

Стоит отметить, что сам злоумышленник в скором времени пришел в полицию и признался в произошедшем. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В скором времени злоумышленник предстанет перед судом.