В Иваново учитель насиловал десяток школьниц и снимал с ними порно

Правоохранители установили свыше 60 эпизодов совращения малолетних и привлекли к ответственности 56-летнего педагога. О его поступках 7 июня рассказала представитель регионального СУ СКР Инна Лихота.

Следователи выяснили: учитель в одном из учебных заведений Иваново с осени 2013 по весну 2017 года регулярно насиловал школьниц во время уроков. Он его действий пострадали десяток девочек 7-14 лет и 14-летний мальчик. Помимо сексуального насилия, мужчина снимал порно-материалы с детьми. Он фотографировал раздетых учеников и со временем собирался организовать производство порнографических фильмов.

В итоге педагога-педофила признали виновным в указанных преступлениях. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и запрете на педагогическую деятельность на 20 лет. После освобождения его свобода будет ограничена ещё года. Помимо этого, осужденного принудят к психиатрическому лечению в колонии.