Лесная романтика: пьяный мужчина изнасиловал девушку в Сосновом бору Северодвинска

В Архангельской области с 6 июня расследуют сексуальное преступление на острове Ягры. Подробности инцидента в четверг поведала пресс-служба регионального СУ СК.

По версии ведомства, накануне житель Северодвинска изнасиловал 26-летнюю девушку в Сосновом бору. На правонарушение его толкнула лесная романтика и алкогольное опьянение. Оправившись после насильственных действий сексуального характера, жертва подала заявление в полицию.

Правоохранители оперативно задержали 31-летнего мужчину. Пьяный подозреваемый стал фигурантом уголовного дела. Следователи ходатайствуют перед судом об аресте задержанного. Пока готовится решение, они проверяют обстоятельства происшествия и ожидают результатов назначенных экспертиз.