Не секс, так телефон: оренбуржец за ночь пытался изнасиловать трех женщин в Москве

На западе столицы уроженец Оренбургской области трижды покушался на сексуальную неприкосновенность москвичек. Об этом СМИ рассказала старший помощник главы московского ГСУ СК Юлия Иванова.

По данным правоохранителей, 23-летний оренбуржец за ночь с 4 на 5 июня напал на трех женщин в Москве с намерением изнасиловать. Все покушения произошли в Можайском районе и оказались неудачными - жертвы оказывали интенсивное сопротивление и отбивались от предполагаемого насильника. Не получив секс по принуждению, молодой человек стащил у одной из пострадавших дорогой телефон.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого и завели против него уголовное дело по признакам покушений на изнасилование и грабежа. Так оренбуржец признался в содеянном и оправдал свои преступные действия сильным алкогольным опьянением. Следственный комитет продолжает собирать материалы и направил в суд ходатайство об аресте мужчины.

Столичные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают некоторые подробности. По предварительным данным, с пьяным насильником повстречались две 19-летние и одна 28-летняя девушки. Зажав одну из них в лифте, злоумышленнику удалось выхватить из кармана устройство iPhone 7 и забрать его с собой.