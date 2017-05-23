МВД заподозрило мошенничество при реконструкции Большого драматического театра

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело против строительной компании "БалтСтрой" за хищения в особо крупном размере. Об этом рассказал правозащитник театра Алексей Добрынин.

МВД заподозрило в мошенничестве неизвестных пока сотрудников "БалтСтроя". Сотрудники Большого драматического театра при оценке масштабной реконструкции 2011-2014 годов обнаружили недобросовестно выполненную работу. Некоторые объекты были отстроены с нарушениями, а некоторые остались не выполненными.

Руководство театра обратилось к полицейским с просьбой проверить деятельность подрядчиков "ТДМ" и "БалтСтроя". Алексей Добрынин отметил, что последний за свои услуги потребовал 3,3 миллиона рублей. В начале февраля следователи УМВД Красногвардейского района города завели уголовное дело против компании "ТДМ" за хищение 1 миллиона рублей. Теперь же ситуация приняла новый оборот - и 31 мая фигурантами стали также сотрудники "БалтСтроя".

Алексей Добрынин утверждает, что изначально следователи не заметили нарушений "БалтСтроя". Даже когда юристы театра собрали соответствующие доказательства, полицейские не спешили заводить ещё одно дело. Тогда правозащитники обратились в прокуратуру, которая заставила следователей обратить внимание на ещё одного исполнителя.